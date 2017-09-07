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Общество

День солидарности журналистов отмечается сегодня в мире

8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов, пишет сalend.ru.

Он был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4-м конгрессе международной организации журналистов. По замыслу депутатов конгресса, в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.

Основанием для выбора даты Дня послужили трагические события. 8 сентября 1943 года в Германии был казнен чехословацкий журналист, писатель-антифашист Юлиус Фучик. Он начал интересоваться политикой уже в молодости и в 1921 году стал одним из основоположников Коммунистической партии Чехословакии. В 1941 году Фучик стал членом второго центрального подпольного правления Коммунистической партии. 24 апреля 1942 года он был вместе с шестью другими членами освободительного движения арестован гестапо.

Юлиус Фучик стал известен всему миру своей книгой «Репортаж с петлей на шее», написанной им в застенках пражской тюрьмы. После его смерти книга была переведена на 70 языков мира, а с 1958 года день смерти Юлиуса Фучика стал отмечаться как Международный день солидарности журналистов.

В конце XX века на очередной конференции ООН 8 сентября было названо Международным днём солидарности журналистов.

В этот день проходят конференции, съезды, на которые собираются журналисты из разных стран. Они не только делятся своим опытом, но и получают награды за свой труд.

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