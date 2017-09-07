По народному календарю сегодня день становится на три часа короче

09:03, 08 сентября 2017, ПАИ

8 сентября по народному календарю наступил день Натальи Овсяницы и Адрияна Осеннего, пишет сalend.ru.

В этот день отмечается память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале IV века в Никомидии, на берегу Мраморного моря. Наталия выросла в благочестивой христианской семье, но замуж вышла за язычника — богатого и знатного юношу Адриана. Супруги прожили вместе чуть больше года, когда начались гонения на христиан. В Никомидию прибыл император Максимилиан, и по его личному приказу 23 христианина были подвергнуты самым жестоким пыткам.

Адриан поразился, с каким терпением мученики сносили испытания, и начал расспрашивать их о боге. В конце концов, он и сам уверовал в Христа. Тогда язычники схватили молодого мужчину и бросили его в темницу. Узнав об этом, Наталия поспешила к мужу. Вскоре Адриана предали лютым мучениям, а верная супруга до конца была при нем, ободряя его и укрепляя в вере. За свои душевные страдания Наталия также заслужила мученический венец и вскоре после смерти Адриана последовала за ним в Царствие Небесное.

С Натальи (Наталии) Овсяницы на Руси начинали косить овес. «К Наталье не выкосишь овес — намотаешься до слез», — говорил народ. Первый сноп овса несли с песнями в избу и ставили в красный угол — под образа. Хозяин и работники садились за стол, а хозяйка угощала их деженем — овсяным толокном, замешанным на молоке или на воде с ягодами, а также овсяными блинами. «Несет Наталья в овин овсяный блин, а Адриян (Адриан) — в горшке толокно», — приговаривали за обедом.

Угощение в этот день доставалось также лошадям: им насыпали овса вдоволь. При этом к овсу относились уважительно, помнили: «Не кони везут, овес везет»; «У сытого коня восемь ног»; «Не погоняй кнутом, погоняй мешком».

С этого времени день убавляется примерно на три часа от летнего солнцестояния. В народе примечали: «Петр и Павел (12 июля) на час день убавил, Илья Пророк (2 августа) два уволок, а Адриян и Наталья три утащили, канальи».

Обращали внимание и на приметы погоды. Холодный утренник на Наталью предвещал раннюю и холодную зиму. Если к этому дню не опали листья с березы и дуба, это означало, что зима будет суровой.