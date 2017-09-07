День Бородинского сражения празднуется 8 сентября

09:23, 08 сентября 2017, ПАИ

8 сентября празднуется День воинской славы России — День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской (1812 год), пишет сalend.ru.

Праздник учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». Бородинское сражение (во французской версии — «сражение на Москве-реке») — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями. Оно состоялось (26 августа) 7 сентября 1812 года у села Бородино, расположенного в 125 километрах западнее Москвы.

Бородинская битва не стала переломным моментом в кампании 1812 года, поскольку сражение закончилось неопределенным для обеих сторон результатом. Французские войска под командованием Наполеона не смогли одержать решающую победу над русскими войсками под командованием генерала Михаила Кутузова, достаточную для победы во всей кампании.

Хотя Кутузову и пришлось оставить Москву, но последовавшее отступление русской армии после сражения было продиктовано стратегическими соображениями и, в конечном итоге, привело к поражению Наполеона. После Бородина русская армия, боевой дух которой окреп, быстро восстановила свои силы и была готова к изгнанию неприятеля с территории России. Французы же, наоборот, упали духом. «Великая армия» потеряла прежнюю маневренность и способность побеждать.

Бородинская битва считается одним из самых кровопролитных сражений XIX века. По самым скромным оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погибали 8500 человек, или каждую минуту — рота солдат. Некоторые дивизии потеряли до 80% состава. Со стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных и почти полтора миллиона ружейных выстрелов. Не случайно Наполеон назвал сражение под Бородино самым великим своим сражением, хотя его результаты более чем скромны для привыкшего к победам великого полководца.

Сегодня на месте Бородинского сражения действует Бородинский военно-исторический музей-заповедник, где расположены более 200 памятников и памятных мест.