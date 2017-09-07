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Общество

Международный день грамотности отмечается 8 сентября

8 сентября отмечается Международный день грамотности, пишет сalend.ru.

Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. А дата празднования 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции. Главная цель данного Дня — активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности, одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО, как инструмента расширения прав и возможностей отдельных лиц, общин и сообществ.

Несмотря на успехи многих стран, более 860 миллионов взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу. Множество детей, молодых людей и взрослых, охваченных школьными или другими образовательными программами, не соответствуют уровню, необходимому для того, чтобы их можно было считать грамотными в условиях сегодняшнего мира.

Сегодня в праздновании Международного дня грамотности принимают участие правительства, многосторонние, двусторонние и неправительственные организации, частный сектор, сообщества, а также преподаватели, учащиеся и эксперты в этой области. В этот день также присуждаются международные премии за распространение грамотности людям с выдающимися идеями, способными содействовать распространению грамотности в целях реализации Повестки дня в области образования на период до 2030 года.

Ежегодно День грамотности посвящен определенной теме. Так, в разные годы он проходил под девизами: «Значение грамотности для женщин», «Грамотность расширяет личные возможности», «Грамотность и здоровье», «Грамотность обеспечивает устойчивое развитие», «Читая прошлое, пишем будущее».

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