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Пскович заплатит компенсацию за нападение его овчарки на детей

Прокуратурой города Пскова провела проверку по обращению родителя детей, которым в результате нападения собаки причинены телесные повреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Установлено, что владелец кавказской овчарки допустил нарушения правил содержания домашних животных, в результате чего собака выбежала за пределы территории его земельного участка и напала на детей. Владелец животного был привлечен к ответственности по части 1 статьи 2.4 Закона области от 04.05.2003 №268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

Прокурор города в интересах детей предъявил к владельцу собаки исковые требования о взыскании компенсации морального вреда вследствие причинения вреда их здоровью, а также убытков, связанных с приобретением лекарств на лечение.

Псковский городской суд счел эти требования обоснованными и удовлетворил их частично, взыскав с ответчика компенсацию морального вреда в размере 130 тыс. рублей, а также убытки в сумме 973 рубля.

Апелляционная инстанция Псковского областного суда решение суда признала законным и обоснованным. Оно вступило в законную силу.

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