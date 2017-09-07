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Общество

Главы поселений в Дедовичском районе оштрафованы за нарушения закона при заказе ремонта дорог

В Дедовичском районе главы двух муниципальных образований привлечены к административной ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что главы сельских поселений Пожеревицкая волость и Вязьевская волость при размещении заказов на ремонт дорог в населенных пунктах нарушили требования Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Законодательство предусматривает возможность размещения заказов на выполнение работ без проведения конкурсных процедур на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей.

С целью уклонения от исполнения требований закона главы муниципальных образований в течение короткого времени заключали несколько договоров на выполнение ремонтных работ дорожной сети в населенных пунктах, расположенных в указанных волостях Дедовичского района, на суммы, не превышающие 100 тысяч рублей с одними и теми же индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Как установил прокурор района, эти контракты предусматривали исполнение одних и тех же работ в течение короткого промежутка времени, то есть представляли собой единые закупки, искусственно разделенные на несколько частей.

В итоге были возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ.

Постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области главы Пожеревицкой и Вязьевской волостей привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей каждый.

Решениями Дедовичского районного суда и Псковского областного суда постановления антимонопольного органа оставлены без изменения.

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