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Происшествия

На учениях Западного военного округа из-за взрыва 1 военнослужащий погиб и 5 были ранены

В четверг, 7 сентября, на полигоне в Ленинградской области в ходе военных учений прогремел взрыв, в результате которого 1 военнослужащий погиб и 5 получили ранения.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Западного военного округа, инцидент произошёл около 12:30. Во время плановых танковых стрельб один из снарядов после касания с землёй срикошетил и взорвался вблизи укрытия, в котором находились 6 военнослужащих группы инженерного обеспечения.

Всех пострадавших оперативно доставили в больницы.

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