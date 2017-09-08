На учениях Западного военного округа из-за взрыва 1 военнослужащий погиб и 5 были ранены

09:52, 08 сентября 2017, ПАИ

В четверг, 7 сентября, на полигоне в Ленинградской области в ходе военных учений прогремел взрыв, в результате которого 1 военнослужащий погиб и 5 получили ранения.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Западного военного округа, инцидент произошёл около 12:30. Во время плановых танковых стрельб один из снарядов после касания с землёй срикошетил и взорвался вблизи укрытия, в котором находились 6 военнослужащих группы инженерного обеспечения.

Всех пострадавших оперативно доставили в больницы.