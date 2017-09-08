Фальшивые пять тысяч рублей обнаружены в магазине Великих Лук

09:56, 08 сентября 2017, ПАИ

7 сентября в Пскове и Великих Луках выявлены две денежные банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В областном центре фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в финансовом учреждении, а в Великих Луках – в одном из местных магазинов.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам банковских учреждений, а также представителям сферы торговли и обслуживания, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.