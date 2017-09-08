Пьяных водителей 19 и 22 лет остановили сотрудники ГИБДД в Пскове
В Пскове установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Так, ночью 7 сентября у дома на улице Пароменской полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21083, которым управлял 22-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения.
Около 2:00 8 сентября по улице Советской на машине ВАЗ-2112 ехал 19-летний нетрезвый горожанин.
По данным фактам проводятся проверки.
В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.