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Общество

Пьяных водителей 19 и 22 лет остановили сотрудники ГИБДД в Пскове

В Пскове установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, ночью 7 сентября  у  дома  на улице Пароменской полицейские остановили  автомобиль ВАЗ-21083, которым управлял 22-летний  молодой человек в состоянии алкогольного опьянения.

Около 2:00 8 сентября по улице Советской на машине ВАЗ-2112 ехал 19-летний нетрезвый горожанин.

По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.
 

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