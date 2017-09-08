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Общество

Модную одежду продемонстрируют участницы конкурса «Миссис Бабушка»

9 сентября в 14:00 в Пскове в ТРК «Акваполис» состоится один из этапов конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017». Как сообщил Псковскому агентству информации директор конкурса Николай Королев, женщины примут участие в конкурсе талантов. 

«В рамках уникального шоу участницы продемонстрируют несколько дефиле, в том числе модной одежды. Также зрители мероприятия увидят творческие номера конкурсанток. В роли жюри выступят сами зрители», - рассказал Николай Королев.

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