Модную одежду продемонстрируют участницы конкурса «Миссис Бабушка»

10:05, 08 сентября 2017, ПАИ

9 сентября в 14:00 в Пскове в ТРК «Акваполис» состоится один из этапов конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017». Как сообщил Псковскому агентству информации директор конкурса Николай Королев, женщины примут участие в конкурсе талантов.

«В рамках уникального шоу участницы продемонстрируют несколько дефиле, в том числе модной одежды. Также зрители мероприятия увидят творческие номера конкурсанток. В роли жюри выступят сами зрители», - рассказал Николай Королев.