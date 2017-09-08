Юбилейный сезон откроется в Псковском театре кукол 23 сентября

10:47, 08 сентября 2017, ПАИ

23 сентября в Псковском областном театре кукол откроется юбилейный 55-й сезон. Первые спектакли нового сезона покажут в прежнем здании - на улице Конной, 3. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«Псковский театр кукол пока никуда не переехал. Мы находимся по прежнему адресу: улица Конная, дом 3. Когда состоится переезд на Некрасова, 24 пока неизвестно. Как только будут новости, мы вам обязательно сообщим», - заявили в театре.

Напомним, что премьерой нового сезона станет спектакль «Приключения барона Мюнхгаузена». Билеты можно приобрести в кассе театра и онлайн.