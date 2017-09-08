Татьяна Баринова поздравила псковичей с Днем финансиста

10:54, 08 сентября 2017, ПАИ

Заместитель губернатора - начальник Государственного финансового управления Псковской области Татьяна Баринова поздравила коллег с профессиональным праздником — Днем финансиста России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Этот праздник — знак признания высокой общественной значимости труда работников финансовой сферы. Наша совместная профессиональная деятельность ведет к укреплению и стабилизации экономики в регионе, повышению благосостояния ее граждан, реализации социальных программ», — говорится в тексте поздравления.

Татьяна Баринова отметила, что во все времена финансовая деятельность требовала особых качеств, связанных с ее непростой спецификой, и сегодня в этой сфере работают высокопрофессиональные, отличающиеся добросовестностью, ответственностью и пунктуальностью люди.

Вице-губернатор пожелала своим коллегам успешной и плодотворной работы, здоровья, счастья и благополучия.