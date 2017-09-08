Председатель облизбиркома призвал псковичей прийти на выборы

10:51, 08 сентября 2017, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков обратился к избирателям с призывом прийти на выборы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в облизбиркоме.

«Уважаемые избиратели, жители Псковской области! В единый день голосования, 10 сентября, в регионе пройдут выборы в органы местного самоуправления и госвласти. Мы выбираем местную власть, народную, свою. Пожалуйста, придите на выборы и отдайте свой голос за тех кандидатов, которым вы сможете доверить свое будущее, будущее своих детей и будущее Псковщины. Выбирать - это очень драгоценное право, которое наши предки отстаивали веками. Вечевая демократия всегда была нашей исконно псковской традицией. Верю, дорогие земляки, в вашу жизненную мудрость, активную гражданскую позицию! Сделаете свой осознанный, ответственный и верный выбор, которым потом будете гордиться! Решай! Выбирай! Гордись!», - сказал Н. Цветков.