По два бюллетеня получат избиратели Псковской области на выборах 10 сентября

12:11, 08 сентября 2017, ПАИ

10 сентября, в Единый день голосования, избиратели Псковской области на своих избирательных участках, в основном, получат по два бюллетеня. Один - за конкретного депутата, а второй - за единый список избирательного объединения (политической партии). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Это связано с тем, что на территории муниципальных районов и городских округов выборы будут проходить по смешанной системе, часть депутатов будет избираться по одномандатным округам, а часть - по единому избирательному округу, в котором гражданин выбирает из числа избирательных объединений. В городских округах выборы будут проходить с учетом формирования территориальных групп, в зависимости от количества одномандатных избирательных округов. Так, например, в городе Великие Луки всего избираются 30 депутатов, 15 - по одномандатным округам и 15 - по единому списку кандидатов, когда каждая политическая партия представляет в избирательную комиссию единый список, состоящий из общемуниципальной части и территориальных групп.

Кроме того, по три бюллетеня получат избиратели 7-ми районов (Дедовического, Островского, Палкинского, Печорского, Порховского, Плюсского, Пыталовского), в которых, помимо депутатов районных собраний, также выбирают глав муниципальных образований.

Также избиратели Великих Лук, которые принимают участие в дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (Великие Луки) и избиратели на допвыборах депутатов в 7-ми городских и сельских поселениях на некоторых УИКах.

Бюллетени для каждого вида выборов выполнены в соответствии с требованиями законодательства и имеют защитные свойства. На бюллетенях, предназначенных для использования на участках с КОИБами, защитная сетка и микрошрифт содержатся на оборотной стороне.

Напомним, в Единый день голосования 10 сентября 2017 года в Псковской области пройдет 38 избирательных кампаний: выборы депутатов районных Собраний в Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Дедовическом, Дновском, Красногородском, Локнянском,Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Струго-Красненском, Усвятском районах и депутатов городских Дум в Пскове и Великих Луках, а также выборы выборы глав муниципалитетов в Дедовическом, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском районах, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (Великие Луки), дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Невельского района по одномандатному избирательному округу №2, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» по одномандатному избирательному участку №7, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов ГП «Опочка» по одномандатному избирательному округу №12, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов ГП «Струги Красные» по одномандатному округу №5, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов ГП «Дно» по многомандатному избирательному округу №2, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Артемовская волость» по многомандатному избирательному округу №1, дополнительные выборы депутата СП «Писковическая волость» по одномандатному округу №1.

Будет замещено 396 депутатских мандатов, из них 160 по одномандатным избирательным округам и 236 по результатам голосования избирателей за единые списки избирательных объединений (политических партий).

Также на выборах будет задействовано 4500 тысячи членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, 24 территориальных избирательных комиссий, которые являются организаторами выборов и 560 участковых избирательных комиссий.

Всего численность избирателей зарегистрированных на территории Псковской области по состоянию на 1 июля составляет 546 тыс. 635 человек, принять участие в предстоящих выборах смогут 523 тыс. 889 избирателей, так как в Себежском и Куньинском районах выборы в этом году не проходят.