У Дома Печенко в Пскове появится временная кровля

11:22, 08 сентября 2017, ПАИ

На объекте культурного наследия «Дом Печенко», расположенном на улице Гоголя, 43 в Пскове, будет возведена временная кровля. На сайте госзакупок размещен запрос котировок.

Максимальная цена контракта составляет 491 тыс. рублей. Заказчиком работ выступает филиал Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры по Северо-Западному федеральному округу, срок их выполнения — не позднее 20 декабря 2017 года.

Кроме того, объявлен аукцион на реставрацию объекта культурного наследия «Здание присутственных мест» XVII-XIX века — фасада здания администрации, находящегося в Пскове на улице Некрасова, 23. Начальная цена — 2 млн 138 тыс. рублей, источник финансирования — областной бюджет. Аукцион назначен на 22 сентября, работы должны быть проведены в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.