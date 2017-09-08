Актриса Псковского драмтеатра исполнит роль в спектакле «Довлатов.Way»

11:36, 08 сентября 2017, ПАИ

Актриса труппы Псковского театра драмы Ангелина Курганская-Стасюк сыграет в спектакле «Довлатов.Way», который покажут 15 сентября, в день открытия фестиваля имени Сергея Довлатова «Заповедник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Главную роль в постановке исполнит ведущий актер Александринского театра, народный артист России Петр Семак. Его партнерами по сцене также станут актеры Александринки, режиссер и актер Леонид Алимов.

В основу спектакля легли рассказы Сергея Довлатова разных лет - как хрестоматийные, так и малоизвестные работы писателя. Народный артист России Петр Семак воплотит на сцене образы героев произведений Довлатова.

«Книги Сергея Довлатова безусловно нужно читать. Но я считаю, что довлатовское слово должно еще звучать и с театральных подмостков. В спектакле будет много любви, много музыки и юмора», - рассказал режиссер спектакля Леонид Алимов.

Показ состоится на большой сцене Псковского театра драмы. Билеты можно приобрести в кассе театра и онлайн.