Объявлен конкурс на разработку проекта приспособления Порохового погреба в Псковском кремле

13:55, 08 сентября 2017, ПАИ

Объявлен конкурс с ограниченным участием на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия «Пороховой погреб», входящего в ансамбль Псковского Кремля. Документация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 6 млн 44 тыс. 549 рублей, источник финансирования — федеральный бюджет. Заказчиком выступает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ. Срок выполнения работ — до 25 сентября 2018 года.

Здание Порохового погреба представляет собой прямоугольную, трехчастную в плане, вытянутую вдоль крепостной стены двухэтажную каменную постройку. К центральной части западного фасада пристроен двухэтажный тамбур.

Первое упоминание о Пороховом погребе относится к 1608 году. После пожара и взрыва пороховой казны в начале XVII века остались лишь нижние слои старой кладки. Нижний этаж существующего ныне Порохового погреба построен после 1636 года, верхний - во время реставрации 1970-х годов.