Сотрудники ГИБДД задержали двух новгородцев, пытавшихся угнать ВАЗ псковича

11:45, 08 сентября 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники ДПС ГИБДД раскрыли преступление по «горячим следам». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, 6 сентября в 4:30 у дома по улице Леона Поземского во время несения службы на патрульной машине сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2106. В салоне находились двое молодых людей, которые пытались запустить двигатель. Заметив полицейских, они выскочили из «шестерки» и попытались скрыться.

При отработке близлежащей территории инспекторы задержали двух молодых людей на улице Снятной. Выяснилось, что оба они являются уроженцами Новгородской области. Один из них - 1999 года рождения, не работающий и ранее судимый, а его напарник — безработный 1996 года рождения.

По результатам проведенного в присутствии понятых освидетельствования у водителя было установлено состояние алкогольного опьянения. Документов на право управления и транспортное средство у него при себе не оказалось. При осмотре ВАЗа сотрудники ДПС обнаружили на замке зажигания следы взлома. В связи с этим на место задержания была вызвана следственно-оперативная группа.

В отношении молодого человека, который находился за рулем машины, был составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления либо лишенным его).

Позже, утром 7 сентября, в дежурную часть от собственника этой машины поступило сообщение об угоне. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

По подозрению в совершении угона автомобиля полицейские задержали двух молодых людей.