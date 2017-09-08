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Общество

Псковский губернатор побывал в фермерском хозяйстве, где выращивают 40 сортов малины

Сегодня, 8 сентября, губернатор Псковской области Андрей Турчак посетил крестьянско-фермерское хозяйство Виктора Баранова в деревне Усадище в Печорском районе. Фермер пригласил губернатора несколько дней назад на областном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье» в Порхове.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, Андрей Турчак осмотрел территорию хозяйства и попробовал ягоды. Виктор Баранов, выращивает 40 сортов малины со всего мира, голубику, смородину, яблоки и груши на 3 гектарах земли, но заявил, что планирует расширить территорию до 5 га. Кроме того, фермер также занимается производством джема, варенья и домашнего мармелада.

«Видно, что вы этим живете, а иначе бы ничего не получилось», - отметил губернатор Псковской области.

Андрей Турчак также пообщался с детьми фермера, которые учатся в новой школе в Борисовичах. Старшая дочь Ольга заявила, что в будущем хочет стать врачом-неонатологом. Губернатор предложил ей подумать над тем, чтобы поступить в Псковский государственный университет на медицинский факультет.

Затем фермер Виктор Баранов пригласил губернатора за стол, где его угостили чаем и малиновым вареньем.

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