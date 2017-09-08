В тройном ДТП в Пушкиногорском районе погибли председатель комиссии по делам несовершеннолетних и ее водитель

12:02, 08 сентября 2017, ПАИ

В тройном ДТП, которое произошло сегодня, 8 сентября, в Пушкиногорском районе погибли председатель комиссии по делам несовершеннолетних и водитель Центра социального обслуживания (ЦСО) муниципалитета. Как стало известно Псковскому агентству информации, они ехали на машине, принадлежащей Центру.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что два человека погибли и семь пострадали в результате столкновения трех автомобилей у деревни Луговка Пушкиногорского района.

Шесть пострадавших в ДТП доставлены в Пушкиногорскую районную больницу.

На месте происшествия работают оперативная группа полиции и сотрудники ГИБДД.