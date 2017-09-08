Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры в Пскове

12:07, 08 сентября 2017, ПАИ

7 сентября в Пскове на улице Рокоссовского из окна квартиры на четвертом этаже выпал двухлетний ребенок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

В настоящее время ребенок находится под наблюдением медиков, а следователи продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, ребенок случайно упал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного жилого дома, облокотившись на москитную сетку.

По данному факту проводится проверка.