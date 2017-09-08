Участниками смертельного ДТП в Пушкиногорском районе стали ВАЗ, «Мазда» и грузовая «Газель»
Участниками смертельного ДТП, произошедшего 8 сентября у деревни Луговка Пушкиногорского района, стали автомобили ВАЗ-2105, грузовая «Газель» с псковскими номерами и «Мазда 6» с номерами города Санкт-Петербурга, стало известно Псковскому агентству информации.
Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли мужчина и женщина, находившиеся в машине ВАЗ. Еще семь человек пострадали, шестеро из них доставлены в Пушкиногорскую районную больницу.
На месте происшествия работают оперативная группа полиции и сотрудники ГИБДД.