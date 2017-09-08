Виновником тройного ДТП в Пушкиногорском районе стал водитель выехавшей на встречную полосу «Мазды»

12:13, 08 сентября 2017, ПАИ

По предварительным данным, виновником тройного ДТП в Пушкиногорском районе стал водитель автомобиля «Мазда», выехавший на встречную полосу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области, водитель «Мазды» обгонял «Газель» и совершил лобовое столкновение с ВАЗ-2105. В результате погибли водитель и пассажир ВАЗа – мужчина 1962-го и женщина 1955-го годов рождения.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что ВАЗ принадлежит районному Центру социального обслуживания (ЦСО). Погибшие – водитель ЦСО и председатель комиссии по делам несовершеннолетних.

В ДТП также пострадали 7 человек. Шестеро из них доставлены в районную больницу.