Жители Овсища, врачи и депутаты обсудили вопрос медобслуживания в микрорайоне

12:21, 08 сентября 2017, ПАИ

7 сентября в Овсище прошла встреча жителей микрорайона с представителями сферы здравоохранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников, заместитель главы администрации города Пскова Татьяна Иванова, начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Государственного комитета по здравоохранению и фармации Ольга Котина, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и главный врач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех.

Организатор встречи, депутат городской Думы Григорий Стороненков отметил, что пункты повестки дня назревали не один год: «Вопросы улучшения качества предоставления медицинских услуг в микрорайоне сложны и требуют комплексного решения, общественного обсуждения». По его словам, необходимо сформулировать перечень задач, выполнение которых напрямую повлияет на уровень медобслуживание населения Овсище и ДЭУ.

Жители обозначили ряд наиболее актуальных вопросов сферы здравоохранения: повышение доступности вакцинации детей и взрослых, необходимость организовать в микрорайоне прием врача-педиатра и узких специалистов, а также забор анализов в лабораторию.

Галина Неваленная подчеркнула, что для организации приема педиатра в микрорайоне нужно, прежде всего, решить проблему кадрового голода. По мнению руководителя медучреждения, это возможно лишь с помощью стимулирования жильем.

Готовность проработать со своей стороны этот вопрос выразила Эльвира Мелех, отметив, что она разделяет пожелания граждан, требования жителей понятны и справедливы. Кроме того, детская поликлиника готова организовать выездную иммунизацию детей и подростков.

Еще один аспект организации медицинского обслуживания населения микрорайона - помещение, находящееся в муниципальной собственности и отвечающее всем требованиям медицинского кабинета. Татьяна Иванова пояснила, что строительство отдельной поликлиники не предусмотрено проектом планировки Овсище и станет возможным лишь в отдаленной перспективе. В связи с этим она предложила рассмотреть вариант организации филиала медучреждения в нежилых помещениях многоквартирного дома.

В качестве варианта размещения кабинета педиатра жители предложили помещение на улице Ижорского батальона, 10, где раньше располагался Центр профилактики и борьбы со СПИД Пскова. Они не согласны с тем, чтобы там разместилась организация судебно-медицинской экспертизы, как это планируется на данный момент.

Депутат Владимир Яников поддержал мнение жителей о том, что вопрос медицинского обслуживания микрорайона является одним из приоритетных. Он подтвердил готовность оказать содействие в его решении.

Напомним, на улице А. Алехина, 10 организован прием врача общей практики. Открытие кабинета медобслуживания инициировал Григорий Стороненков.