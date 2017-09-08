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Политика

Расследование уголовного дела о подкупе избирателей в Пскове ведет центральный аппарат Следственного комитета

Расследование уголовного дела о подкупе избирателей в Пскове ведет центральный аппарат Следственного комитета, сообщил сегодня, 8 сентября, в ходе заседания оперативного штаба по обеспечению законности и правопорядка в период подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам сообщил представитель региональной прокуратуры Евгений Шевченко. «Со своей стороны хочу сказать, что органами прокуратуры осуществляется контроль за всеми процессуальными процессами», - заверил он.

Напомним, 7 сентября Следственное управление Следственного комитета по Псковской области возбудило уголовное дело по признакам п.п. «а, в» ч. 2 ст. 141 Уголовного Кодекса РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

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