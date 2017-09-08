Открытие обновленного Дома культуры в поселке Крупп состоится 1 октября

12:48, 08 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 8 сентября, в рамках рабочей поездки в Печорский район губернатор Псковской области Андрей Турчак посетил Круппский сельский Дом культуры, который сейчас находится в стадии ремонта.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, капремонт Дома культуры, который располагается в здании бывшего магазина, начался 23 июля. Ремонт осуществляется в рамках проекта партии «Единая Россия» «Местный Дом культуры». Всего из федерального и областного бюджета на ремонт и закупку оборудования выделено 1 223 000 рублей, из которых 1 100 000 – федеральные средства.

Сейчас ремонтные работы в Доме культуры завершены на 80%: заменен линолеум, двери и окна, проведены внутренние и наружные малярные работы. Кроме того, для клуба уже приобрели звуковое и световое оборудование на 394 тыс. рублей, а в зал на 100 человек осталось докупить мебель.

Работы планируется завершить к 1 октября, в тот же день состоится торжественное открытие обновленного Дома культуры. Андрей Турчак пообещал местным жителям присутствовать на открытии.