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Беспрецедентным назвал количество голосующих в Пскове досрочно Николай Цветков

За два дня на УИКах досрочно проголосовал 1 тыс. 821 избиратель. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков 8 сентября на заседании оперативного штаба по обеспечению законности и правопорядка в период подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«То есть 2,04% от общей численности избирателей, которые могут проголосовать – это беспрецедентная сумма, у нас за всю историю не было такого никогда. Это свидетельствует о том, что избиратели, которые голосуют досрочно – а некоторые из них годами не появлялись на избираательных участках – идут туда с соответствующей мотивацией», - подчеркнул Николай Цветков. Он также напомнил о решении усилить контроль за этим процессом путем уточнения оснований для досрочного голосования.

Кроме того, он напомнил, Следственное управление СК России по Псковской области возбудило уголовное дело по факту подкупа избирателей в Пскове по признакам пунктов «а, в» части 2 статьи 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Основанием для этого стало заявление главы Пскова, кандидата в депутаты городской Думы 6-го созыва Ивана Цецерского.

Глава облизбиркома подчеркнул, что нужно осознавать беспрецедентность и масштаб данного события, которое оказывает влияние не только на подготовку к выборам. «Хорошо скоординированная и системная работа была установлена ТИКом в ходе предварительного голосования в Пскове», - сказал он. Затем собравшимся были продемонстрированы снимки тех, кто осуществлял координацию деятельности избрателей.

«Нами было установлено, что это происходит под эгидой некоего Центра защиты прав граждан, который возглавляет некто Ситников С. Г. Это НКО на интервьюирование в избиркомы не заявлялось. У этих «интервьюеров» были изъяты соответствующие «опросные листы», где фиксировали пол, восрат и результаты голосований. То, что это голосование за одного и того же кандидата зафиксировано, дает основания предполагать, что это были скоординированные действия», - заключил Николай Цветков.

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