В Пскове у избирательных участков, где наблюдаются аномальные всплески досрочного голосования, дежурит полиция

12:46, 08 сентября 2017, ПАИ

В Пскове у избирательных участков, где наблюдаются аномальные всплески досрочного голосования, дежурят сотрудники полиции. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 8 сентября, в ходе заседания оперативного штаба по обеспечению законности и правопорядка в период подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам доложил представитель УМВД по Псковской области Антон Перук.

Напомним, 7 сентября председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков попросил организовать дополнительную охрану на отдельных избирательных участках в Псковской области. http://informpskov.ru/news/251915.html Он мотивировал это тем, что в ходе досрочного голосования наблюдатели от отдельных партий вмешиваются в деятельность избирательных комиссий.

На заседании оперативного штаба 8 сентября Николай Цветков также попросил возглавляющего его вице-губернатора Максима Жаворонкова «нацелить правоохранительную систему оказать содействия избирательным комиссиям для обеспечения законности выборных процедур».

Максим Жаворонков, в свою очередь, отметил, что о возбуждении уголовного дела по факту подкупа избирателей в Пскове было доложено губернатору региона, и он «четко и недвусмысленно дал мне задание довести до правоохранительной системы нашу настоятельную просьбу с учетом возбужденного дела и того инструментария, который предусмотрен здесь УПК, обеспечить законность избирательного процесса в первую очередь в Пскове, где наблюдаются такие аномальные цифры».