В Псковской области военным помогут добраться до избирательных участков 10 сентября

12:53, 08 сентября 2017, ПАИ

Вопрос обеспечения транспортом избирателей, находящихся на службе в армии, в день выборов, 10 сентября, обсудили сегодня участники заседания оперативного штаба по обеспечению законности и правопорядка в период подготовки и проведения избирательных кампаний. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель председателя регионального комитета по транспорту Игорь Сильченков сообщил, что поступила заявка от командира воинской части 35700 на организацию доставки 157 граждан, призванных на военные сборы, и такая доставка была осуществлена. На это пришлось потратить 132 тысячи рублей.

По его словам, есть и другие заявки от военных на доставку граждан, желающих проголосовать, в общей сложности в разных районах нужно доставить к избирательным участкам 88 человек. Однако, отметил И. Сильченков, финансовый вопрос пока не решен.

«Наша задача состоит в том, что если гражданин заявляет своё желание реализовать свое законное избирательное право – он его должен реализовать. В данный момент данный гражданин исполняет одну из 2-х конституционных обязанностей гражданина», - сказал вице-губернатор — руководитель аппарата администрации области Максим Жаворонков. Он подчеркнул, что по Конституции РФ у граждан всего две обязанности — служба в армии и уплата налогов, и необходимо обеспечить законное право тех, кто сейчас исполняет первую.

Максим Жаворонков поручил рассчитать маршруты и затраты и уточнил, что этом может быть оплачено из резервного фонда губернатора.

В свою очередь председатель облизбиркома Николай Цветков заметил: «Мы не занимаемся подвозом граждан, а осуществляем содействие в реализации избирательных прав граждан».