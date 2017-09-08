Игорь Сильченков о последствиях августовских ливней в Псковской области: Проезд по всей региональной сети дорог восстановлен

12:57, 08 сентября 2017, ПАИ

«Паводок тестировал нас на прочность, был закрыт ряд дорог. На 79 дорогах Псковской области был затруднен проезд. На сегодняшний день проезд по всей региональной сети восстановлен», - заявил первый заместитель председателя комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков сегодня, 8 сентября, на заседании оперативного штаба по обеспечению законности и правопорядка в период подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, Игорь Сильченков отметил, что сейчас комитет собирает информацию по муниципальной дорожной сети в районах области.

«Автомобильные дороги находятся в удовлетворительном состоянии, проезд обеспечен уже в большинстве районов. В Невельском районе, в Невеле осуществляется ремонт по улице Комсомольской, но есть возможность объезда. Что касается Островского района, ряд дорог находится в удовлетворительном состоянии кроме четырех. Несколько районов ещё не предоставили информацию, но делают вывод, что там все нормально», - заявил он.

По его словам, в Пыталовском районе проезд восстановлен в отношении нескольких дорог, по двум направлениям продолжается восстановление. Планируется полностью обеспечить проезд уже 10 сентября.

В свою очередь, вице-губернатор - руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков поинтересовался состоянием дорог в отдаленных населенных пунктах: «Есть ли какие-то хутора, откуда или куда проезд затруднителен или невозможен?»

«Везде можно доехать, но в Островском и Пыталовском есть места, где сложно проехать, но это возможно», - ответил Игорь Сильченков.

Максим Жаворонков потребовал до конца дня получить информацию по состоянию дорог от тех муниципалитетов, которые её еще не предоставили.