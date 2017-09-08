Игорь Сильченков о последствиях августовских ливней в Псковской области: Проезд по всей региональной сети дорог восстановлен
«Паводок тестировал нас на прочность, был закрыт ряд дорог. На 79 дорогах Псковской области был затруднен проезд. На сегодняшний день проезд по всей региональной сети восстановлен», - заявил первый заместитель председателя комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков сегодня, 8 сентября, на заседании оперативного штаба по обеспечению законности и правопорядка в период подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам.
Как передает корреспондент Псковского агентства информации, Игорь Сильченков отметил, что сейчас комитет собирает информацию по муниципальной дорожной сети в районах области.
«Автомобильные дороги находятся в удовлетворительном состоянии, проезд обеспечен уже в большинстве районов. В Невельском районе, в Невеле осуществляется ремонт по улице Комсомольской, но есть возможность объезда. Что касается Островского района, ряд дорог находится в удовлетворительном состоянии кроме четырех. Несколько районов ещё не предоставили информацию, но делают вывод, что там все нормально», - заявил он.
По его словам, в Пыталовском районе проезд восстановлен в отношении нескольких дорог, по двум направлениям продолжается восстановление. Планируется полностью обеспечить проезд уже 10 сентября.
В свою очередь, вице-губернатор - руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков поинтересовался состоянием дорог в отдаленных населенных пунктах: «Есть ли какие-то хутора, откуда или куда проезд затруднителен или невозможен?»
«Везде можно доехать, но в Островском и Пыталовском есть места, где сложно проехать, но это возможно», - ответил Игорь Сильченков.
Максим Жаворонков потребовал до конца дня получить информацию по состоянию дорог от тех муниципалитетов, которые её еще не предоставили.