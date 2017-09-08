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Общество

Спектаклем «Станционный смотритель» 4 октября откроется новый сезон в великолукском драмтеатре

4 октября в Великолукском драмтеатре новый театральный сезон откроется спектаклем «Станционный смотритель». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Классическому произведению А. С. Пушкина режиссер-постановщик Юрий Печенежский придал новое звучание. Посмотреть его трактовку знакомой с детства истории можно будет 4, 5, 13, 26, 27 октября на большой сцене», - отметили в театре.

Кроме того, 7 октября состоится гастрольный спектакль «Неслучайные случайные встречи» с участием уроженца Великих Лук, актера Московского академического театра имени Моссовета Евгения Ратькова, который известен зрителям также по многим популярным фильмам и сериалам. Режиссер – Сергей Аронин (Москва).

Затем 8 октября в театральном фойе состоится спектакль-концерт «Поэт и муза» в постановке Сергея Аронина. На большой сцене в этот день пройдет премьера сказки для семейного просмотра «История о потерянном сердце» по произведениям братьев Гримм, которую можно будет также посмотреть 11, 12, 17 и 24 октября.

Также 20 и 25 октября режиссер великолукского драматического театра, заслуженный артист России Павел Сергеев представит зрителям пьесу Лопе де Веги «Учитель танцев». 14 октября на малой сцене можно будет увидеть современную комедию «Молодые люди».

Напомним, что касса драматического театра работает со вторника по субботу с 12:00 до 19:00, в воскресенье с 11:00 до 16:00. Справки по телефонам +7-911- 392-55-91, +7-911-365-02-51.

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