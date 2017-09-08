Лекция о путешествиях по Чили состоится в псковском клубе «Тропы»

14:40, 08 сентября 2017, ПАИ

9 сентября в псковском клубе путешествий «Тропы» известный путешественник, журналист, блогер, действительный член Русского географического общества, постоянный автор журнала «GEO» Григорий Кубатьян расскажет о своём путешествие по Чили. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проекте «Ветка» Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Григорий Кубатьян посетил более 80 стран, побывал на всех континентах Земли, а апрель 2017 года провел в Чили. На лекции он расскажет о главных природных и культурных достопримечательностях Чили, а также подробно поведает о национальном парке Торрес дель Пайне, пустыне Атакама и острове Пасхи.

Кроме того, участники встречи узнают о визовых и финансовых аспектах путешествия по Чили, быте и нравах местных жителей, а также смогут увидят фотографии путешественника.

Лекция пройдет в медиахолле Театрально-концертной дирекции. Начало в 17:00. Вход свободный.