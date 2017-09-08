В Печорах отремонтируют пищеблок областного Дома ребенка

13:15, 08 сентября 2017, ПАИ

В рамках визита в Печорский район губернатор Псковской области Андрей Турчак посетил областной Дом ребенка для детей с органическими поражением центральной нервной системы и нарушением психики в Печорах. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, директор учреждения Наталья Вишневская сообщила, что наиболее проблемное место Дома ребенка - пищеблок. Есть предписание прокуратуры с требованием провести в нем ремонт. Необходимы, в частности, замена кафеля, шпаклевка стен, замена коммуникаций и оборудования.

Глава региона похвалил сотрудников Дома ребенка за «чистоту и аккуратность», а также поручил председателю комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Андрею Агапову Агапову просчитать смету на ремонт фасадов и пищеблока учреждения.

Губернатору сообщили, что Дом ребенка является медучреждением и не имеет образовательной лицензии. В результате даже те его сотрудники, которые работают на педагогических, а не медицинских должностях, пользуются отпуском в 28 дней вместо 56. Андрей Турчак сказал, что такая лицензия Домом ребенка должна быть получена. «Со следующего года вернем вам отпуска», - пообещал он коллективу.