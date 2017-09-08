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Общество

Губернатор вручил ключи от новых квартир переселенцам из ветхого жилья в Печорах

Губернатор Псковской области Андрей Турчак вручил ключи от новых квартир печерянам, получившим их в рамках программы расселения ветхого и аварийного жилья. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, квартиры находятся в доме № 9 по улице Новая.

Глава региона поздравил жителей с новосельем, которое является «одним из самых важных и долгожданных праздников в жизни каждой семьи». Он напомнил, что в рамках программы в области удалось расселить из ветхого и аварийного жилья порядка 4 тысяч человек.

«Берегите свой дом, территорию вокруг. Обязательно выберите старшего по дому и контролируйте управляющую компанию, чтобы дом содержался должным образом», - напутствовал он новоселов. 

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