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Экономика

Ввоз партии зерна из Белоруссии запрещен в Невельском районе

В контрольном пункте в деревне Лобок (Невельский район) запрещен ввоз из Белоруссии 3,5 тонн зерна овса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Причиной запрета послужило отсутствие фитосанитарного сертификата.

Партия подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию, владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной  статьей 10.2 КоАП РФ.

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