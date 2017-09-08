Ввоз партии зерна из Белоруссии запрещен в Невельском районе
В контрольном пункте в деревне Лобок (Невельский район) запрещен ввоз из Белоруссии 3,5 тонн зерна овса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причиной запрета послужило отсутствие фитосанитарного сертификата.
Партия подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию, владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 10.2 КоАП РФ.