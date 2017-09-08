Кандидат от партии «Родина» Игорь Иванов: Псков превратили в каменные джунгли

13:27, 08 сентября 2017, ПАИ

Наш родной Псков уже почти 10 лет руками депутатов городской Думы отдан в бессрочную аренду всевозможным застройщикам. В спальных районах города уже не первый год строят дома окно в окно, правоохранительные органы возмущаются, но редко когда дело идет дальше простых предписаний. Из-за уплотненной застройки и жажды бизнеса навариться на городской земле мы, псковичи, потеряли не только красивый облик города, нет: мы потеряли массу социальных объектов, наших, которые помогали сделать нашу жизнь лучше.

Помните баню на улице Гагарина? Нет, уже забыли? Так же забудем и легендарную Гельдтову баню, которую выкупили все те же братья Кухи и просто закрыли. Только «Родина» все эти месяцы пыталась вернуть псковичам Гельдтову баню, которая стала одним из символов нашего города!

А в ближайшее время, как стало известно, предприниматели застроят еще одно примечательное место в Пскове – Соколиху. Городские власти распродают в городе всё, что можно продать, каждый клочок земли! Но на скверы и парки у них места нет – скверы и парки денег в карман не приносят!

Глава Пскова Цецерский каждый год приходит в областное Собрание и благодарит депутатов и губернатора за помощь. Он называет жизнь в Пскове «прорывом в отношениях с властями». Хотя каждый год город становится беднее. Деньги уходят на клумбы к праздникам, на развитие и инфраструктуру у городской власти денег не остается.

Конечно, интересы застройщиков ставятся выше интересов простых горожан. Взять, к примеру, историю с попытками фирмы «Инвестиционная группа «Альтаир» построить дом по адресу улица Народная, 4в. Домик хотят впихнуть во двор, прямо посреди детской площадки, от которой, конечно, ничего не останется. Но детки могут поиграть и дома, а вот дать заработать застройщикам безусловно нужно, считают нынешние городские власти. И они продолжают!

В июле депутаты Псковского областного Собрания фактически зажгли зелёный свет перед застройщиками, чтобы те обнесли домами гору Соколиха вместе с памятником князю Александру Невскому. На все вопросы возмущённых псковичей депутаты недоумевали: неужели горожанам нужен весь этот исторический вид с горы Соколихи на собор Святой Троицы? Неужели псковичи против того, чтобы застройщики зарабатывали деньги? Что по этому поводу сказали псковские депутаты и глава Пскова? Вы знаете ответ: опять трусливо промолчали.

Игорь Иванов, кандидат в Псковскую городскую Думу

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Псковской области.