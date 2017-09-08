Партия «Родина»: Городские власти сделали жителей Пскова заложниками своего бездействия, жители Завеличья вынуждены дышать отходами свалки

15:33, 08 сентября 2017, ПАИ

Кто из псковичей знает, сколько раз власти Пскова через суд продлевали существование свалки? Мало кто. А уже 2,5 года она должна быть закрыта и уничтожена, так говорят и эксперты, и экологи и – главное – закон! Все это время команда Цецерского из-за своей политической недееспособности не может решить важнейший вопрос и прикрывается административным ресурсом.

Для команды Цецерского в качестве защиты выступает суд, который каждый год выдает отсрочку о закрытии полигона ТБО на Завеличье. Это крайне удобно для городских властей, но не для нас. Псковская свалка уже давно выработала свой ресурс, еще в 2015 году прокуратура требовала ее закрыть. Даже надзорные органы прекрасно осознают, что дальнейшее складирование мусора в черте города невозможно! Последовало и соответствующее решение суда – свалку надо закрыть. Однако выяснилось, что заранее проработать вопрос с вывозом мусора никто не сподобился, а решить проблему в одночасье, например, за полгода, просто нереально. Тогда к псковским властям пришло понимание, что нужно тянуть время и пока это у них отлично получается. Суд начал выдавать постоянные отсрочки о закрытии полигона, при этом каждая из них преподносилась, как последняя. Свалка теперь может функционировать до января 2018 года!

О псковичах, конечно, тоже подумали и предложили им альтернативу – вдыхать запах отходов. И ведь дело не в дискомфорте от запаха – дело в здоровье псковичей, разлагающаяся помойка наносит здоровью огромный вред. Но денег на ее ликвидацию, как говорят власти, у города нет.

Реакция администрации Псковской области тоже показательна. «Место для городского полигона пока не определено, но в ближайшее время мы его найдем», - говорит заместитель губернатора Александр Кузнецов. Пока место хаотично ищут последние три года, мусор в Псков продолжают привозить даже из соседних муниципалитетов, взять, например, Псковский район.

Тем временем, площадь полигона, который должен быть уже закрыт, перевалила за 4 гектара. Ежегодно Псков образует отходов на 600 кубометров! Почему жители многоэтажек на Завеличье должны видеть из своих окон свалку, каждый год расползающуюся все сильнее, как опухоль? Почему гигантская помойка продолжает существовать рядом с одним из самых крупных гипермаркетов Пскова, там, где простые люди покупают свои продукты? У властей на это всегда одна отговорка – соседние муниципалитеты не идут на встречу и не хотят иметь у себя под боком чужую свалку. Будто псковичи этого хотят? Где управленческие решения, где реальная работа по поиску выхода из мусорного тупика?

Разговоры с инвесторами, заседания рабочей группы – это, конечно, все хорошо, но время идет. Но сколько уже обсуждали, сколько ездили за границу «обмениваться опытом», сколько обещали, сколько раз перед выборами говорили: «Ну, сейчас нас выберете, и мы все исправим». Почему псковичи должны страдать из-за того, что городские депутаты не могут защитить их интересы, откладывают решение вопроса и находят постоянные отговорки? Что нужно сделать, чтобы те, кто сидит у бюджетной кормушки, начали работать?

У депутатов ответа нет, но, наверное, он есть у псковичей. Даже если новое место под полигон будет выбрано в ближайшее время, то построить его за шесть месяцев не удастся. Выходит, что к 2018 году свалка опять не будет закрыта, и всех ждет очередное гуманное решение суда о продлении ее эксплуатации. А Псков – экологическая катастрофа.

Замкнутый круг может разорваться только в одном случае, если городские власти будут держать свое слово перед горожанами и начнут руководствоваться в первую очередь их интересами. Пока предпосылок для этого не видно и близко, как и результатов работы в одном из ключевых вопросов для жизни города. Зато эти результаты можно понюхать, и отдают они душком.

Псковское региональное отделение партии «Родина»

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