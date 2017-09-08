В Пскове состоялись общественные слушания по строительству на улице Коммунальной, 56а

13:42, 08 сентября 2017, ПАИ

Общественные слушания по вопросу застройки земельного участка, расположенной на улице Коммунальная, 56а состоялись в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Встречу организовал депутат городской Думы по округу Константин Болотин. В дискуссии приняли участие жители микрорайона, депутат областного Собрания Лидия Драгунова, глава Пскова Иван Цецерский, начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров.

Константин Болотин пояснил собравшимся, что в его адрес поступают предложения от жителей округа о строительстве на земельном участке за автобусной остановкой, в так называемой «Яме», поликлиники. Народный избранник сообщил, что провел социологический опрос, результаты которого сейчас обрабатываются. В нем приняли участие порядка 500 человек.

«Большинство жителей хотели бы видеть здесь учреждение здравоохранения. Однако есть и другие мнения, например, благоустроить территорию под сквер или возвести православный храм. В ближайшее время необходимо определиться и сообщить решение в администрацию города, которая закрепит за земельным участком назначение», - сказал депутат и добавил, что изменения в Генеральный план города будут внесены в ближайшее время.

Жители выступили в поддержку строительства поликлиники. Пока идет поиск финансовых средств и проектные работы, псковичи предложили продолжить обустройство сквера, как временной меры: поставить скамейки, разбить клумбы.

В свою очередь Лидия Драгунова призвала жителей не оставаться в стороне, организовать субботник и общими усилиями преобразить это место. Алексей Захаров отметил, что Управление готово оказать псковичам посильную помощь.

Иван Цецерский поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию: «Представителям власти важно слышать ваше мнение. Если вы решите, что здесь должна быть поликлиника - место будет зарезервировано под учреждение здравоохранения. Заявки на финансирование строительства в Пскове объекта медицинского назначения уже подана в Министерство региональными властями. Если вами будет принято решение о благоустройстве сквера или парка, власти помогут с этой инициативой». Он уточнил, что представители Псковской епархии уже осматривали данную территорию и исключили возможность строительства там храма.