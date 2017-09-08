В день выборов в Псковской области экзитполы пройдут в 4-х муниципалитетах

14:24, 08 сентября 2017, ПАИ

В Единый день голосования 10 сентября в Псковской области экзитполы [опросы о результатах голосования людей, выходящих с избирательных участков — ПАИ] пройдут в Пскове, Палкинском, Печорском и Плюсском районах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, в Пскове на территории округа №15 будет экзитпол будет проводить ООО «РАМИС», а возле избирательного участка №31 — Псковский государственный университет. В остальных муниципалитетах опросы будет также проводить вуз.