0
14:40
Лекция о путешествиях по Чили состоится в псковском клубе «Тропы»
14:38
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Сергей Безруков в Пскове совсем зазнался!
10:54
Татьяна Баринова поздравила псковичей с Днем финансиста
10:05
Модную одежду продемонстрируют участницы конкурса «Миссис Бабушка»
17:49
В Себежском районе обезврежены 12 артснарядов
16:56
Детский фитнес от спортивного клуба «С-Фитнес»
16:23
«Твоя земля»: ПАИ-live с Андреем Васильевым (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Престольный праздник пройдет в Крыпецком монастыре 10 сентября

10 сентября в Псковском районе в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре, который в 2017 году празднует 530 лет со дня первого упоминания в летописи, состоится престольный праздник на память основателя обители - преподобного Саввы Крыпецкого чудотворца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в монастыре.

Торжественное богослужение будет совершаться в храме Успения Пресвятой Богородицы. 9 сентября 2017 года в 16:00 и 10 сентября в 7:00 утра от монастырского подворья – собора Рождества Иоанна Предтечи (Псков, улица М. Горького, дом 5а) автобус отвезет желающих в обитель на богослужения, по окончании которых паломники вернутся в город. Стоимость поездки – добровольное пожертвование.

Начало водосвятного молебна – в 7:30. Божественная Литургия с праздничным крестным ходом начнется в 9:00. Исповедь будет совершаться с 7:00.

Кроме того, все желающие смогут окунуться в Святом источнике преподобного Саввы Крыпецкого, помолиться у рак преподобных Саввы и Корнилия Крыпецких и принять участие в праздничной трапезе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лекция о путешествиях по Чили состоится в псковском клубе «Тропы»
08 сентября 2017
Лекция о путешествиях по Чили состоится в псковском клубе «Тропы»
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Сергей Безруков в Пскове совсем зазнался!
08 сентября 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Сергей Безруков в Пскове совсем зазнался! 19
Татьяна Баринова поздравила псковичей с Днем финансиста
08 сентября 2017
Татьяна Баринова поздравила псковичей с Днем финансиста
Модную одежду продемонстрируют участницы конкурса «Миссис Бабушка»
08 сентября 2017
Модную одежду продемонстрируют участницы конкурса «Миссис Бабушка»
В Себежском районе обезврежены 12 артснарядов
07 сентября 2017
В Себежском районе обезврежены 12 артснарядов
«Твоя земля»: ПАИ-live с Андреем Васильевым (ВИДЕО)
07 сентября 2017
«Твоя земля»: ПАИ-live с Андреем Васильевым (ВИДЕО)
Очевидцы запечатлели браконьера, снимавшего сети прямо в устье Псковы (ВИДЕО)
07 сентября 2017
Очевидцы запечатлели браконьера, снимавшего сети прямо в устье Псковы (ВИДЕО) 1
Начался ПАИ-live с Андреем Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
07 сентября 2017
Начался ПАИ-live с Андреем Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Идет загрузка...