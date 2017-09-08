Престольный праздник пройдет в Крыпецком монастыре 10 сентября

17:32, 08 сентября 2017, ПАИ

10 сентября в Псковском районе в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре, который в 2017 году празднует 530 лет со дня первого упоминания в летописи, состоится престольный праздник на память основателя обители - преподобного Саввы Крыпецкого чудотворца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в монастыре.

Торжественное богослужение будет совершаться в храме Успения Пресвятой Богородицы. 9 сентября 2017 года в 16:00 и 10 сентября в 7:00 утра от монастырского подворья – собора Рождества Иоанна Предтечи (Псков, улица М. Горького, дом 5а) автобус отвезет желающих в обитель на богослужения, по окончании которых паломники вернутся в город. Стоимость поездки – добровольное пожертвование.

Начало водосвятного молебна – в 7:30. Божественная Литургия с праздничным крестным ходом начнется в 9:00. Исповедь будет совершаться с 7:00.

Кроме того, все желающие смогут окунуться в Святом источнике преподобного Саввы Крыпецкого, помолиться у рак преподобных Саввы и Корнилия Крыпецких и принять участие в праздничной трапезе.