В «Псковэнерго» обсудили возможности внедрения технологии «умных сетей»

15:27, 08 сентября 2017, ПАИ

Представители международной энергетической компании ENEL S.p.A. с рабочим визитом посетили филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», в зарубежную делегацию вошли руководители и специалисты отделов развития бизнеса, систем интеллектуального учета, эксплуатации и техобслуживания сетей. Основной целью визита стало обсуждение возможных путей реализации пилотного проекта по внедрению автоматизированных систем дистанционного управления сетями и учета электроэнергии на базе РЭС-1 и РЭС-2 «Южных электрических сетей «Псковэнерго».

Гости познакомились с системой управления сетями «Псковэнерго» и работой диспетчерских пунктов, посетили несколько подстанций 110 кВ и ТП 10/0,4 кВ в Великих Луках. В наибольшей степени представителей ENEL интересовало техническое оснащение энергообъектов, диспетческое управление и работа, проводимая псковскими энергетиками по установке автоматизированных средств измерений и приборов учета в точках приема и точках поставки электроэнергии.

В свою очередь, представители итальянской компании продемонстрировали собственную систему дистанционного управления сетями с возможностью локализации аварийных участков, а также учета электроэнергии с функциями автоматического съема показаний и обратной связи, когда система может производить подключение или ограничение подачи электроэнергии потребителям, нарушающим, к примеру, правила оплаты или вмешивающимся в работу прибора учета.

«Опыт европейских коллег, безусловно, заслуживает самого пристального внимания, - отметил заместитель директора «Псковэнерго» по развитию и реализации услуг Александр Тимофеев. - Нам продемонстрировали возможности инновационного оборудования и новых технологий, которые позволяют дистанционно в режиме реального времени управлять работой сетей и вести учет потребления. Реализация пилотного проекта по внедрению технологии цифровой распределительной сети нового поколения в отдельных РЭС позволит оценить эффект снижения эксплуатационных затрат и потерь электроэнергии в масштабе всего региона».

По итогам встречи представители ENEL пообещали в ближайшее время представить конкретные предложения по отработке пилотного проекта внедрения технологии «умных сетей» (Smart Grid) в Великолукском и Новосокольническом районах.

Минувшим летом в рамках Санкт-Петербургского экономического форума энергокомпания ENEL S.p.A. и ПАО «Россети» подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере инновационных решений для интеллектуальных сетей России и дорожную карту» по развитию систем интеллектуального учета и цифровизации сети.

Соглашение подразумевает обмен информацией, а также лучшими практиками и передовыми технологиями в области строительства, модернизации и эксплуатационного обслуживания объектов электрических сетей, направленных на совершенствование и повышение эффективности, надежности и безопасности электросетевой инфраструктуры.