Из-за реконструкции часть экспозиций Псковского музея будут доступны лишь до января 2018 года

14:41, 08 сентября 2017, ПАИ

В 2018 году в рамках программы «Сохранение и использование культурного наследия в России» на территории музейного комплекса на улице Некрасова, д. 7 в Пскове будут проводиться реставрационные работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В связи с этим экспозиции, расположенные в Поганкиных палатах: «Живопись древнего Пскова XV - XVII вв.», «Художественное серебро XVI - XIX вв.», «Народное декоративно-прикладное искусство Псковского края XIX - XX вв.», «1100-летний Псков в истории России», а также в здании художественно-промышленной школы им. Н. Ф. Фан-дер-Флита: «Западноевропейское искусство XVI-XIX веков», «Русское изобразительное искусство XVIII-XX веков» будут доступны для посещения до 9 января 2018 года включительно.

По вопросам организации экскурсионного обслуживания просим обращаться в экскурсионный отдел Псковского музея-заповедника: 8 (8112) 66 33 11, e-mail: psk663311@yandex.ru.