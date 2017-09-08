В музее-усадьбе Мусоргского в Куньинском районе начались работы по модернизации систем безопасности

15:02, 08 сентября 2017, ПАИ

В музее-усадьбе М. П. Мусоргского в деревне Наумово Куньинского района начались работы по модернизации систем безопасности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Работы начались в рамках программы «Сохранение и использование культурного наследия в России». Планируется техническое укрепление территории музея, модернизация систем видеонаблюдения и освещения, охранно-тревожной сигнализации, передачи данных и оперативной связи, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, контроля и управления доступом, автоматизированной системы пожарной сигнализации.

Во время проведения работ график посещения музея не изменится. Ремонт продлится до конца декабря.

Напомним, что программа «Сохранение и использование культурного наследия в России» реализуется в рамках соглашения о займе между Российской Федерацией и Международным банком реконструкций и развития.

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) является организацией глобального развития, принадлежащей 189 странам-членам. Являясь крупнейшим банком развития в мире, МБРР поддерживает миссию Группы Всемирного банка, предоставляя займы, гарантии, продукты управления рисками и консультационные услуги. Помимо этого, МБРР осуществляет координацию мер реагирования на региональные и глобальные проблемы.