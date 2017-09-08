Администрация Пскова объявила конкурс среди перевозчиков по маршруту «Вокзал - Советской Армии - Железнодорожная - Аэропорт- Вокзал»

15:22, 08 сентября 2017, ПАИ

Администрация города Пскова объявляет конкурс на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту «Вокзал — улица Советской Армии - улица Железнодорожная - Аэропорт- Вокзал». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Требования к маршруту: минимальная вместимость подвижного состава - 8 человек, максимальный интервал движения - 1 час.

Прием заявок на участие в конкурсе проводится до 9 октября по адресу: город Псков, улица Яна Фабрициуса, 6, кабинет № 2 (отдел по транспорту и связи Управления городского хозяйства), телефон 29-15-05.

Итоги конкурса будут подведены 16 октября по адресу: улица Некрасова, 22.

Порядок проведения, конкурса, требования к участникам и форма заявки изложены в решении гордумы от 14.06.2017 № 2401 «Об утверждении документов, регламентирующих порядок проведения конкурса на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в городе Пскове», а также в постановлении администрации Пскова от 5.09.2017 № 1683 «Об объявлении конкурса на право осуществления перевозок на маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам».