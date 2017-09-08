На «Псковпищепром» приехала полиция для проверки сообщения о хранении там «подмётных» газет

15:26, 08 сентября 2017, ПАИ

Сегодня на территорию завода «Псковпищепром» на улице Ипподромной в Пскове прибыли сотрудники полиции органов для проверки по устному сообщению неназванного лица о якобы имевших место на территории законсервированного завода нарушениях избирательного законодательства.

Правоохранители с согласия руководителя предприятия — кандидата в депутаты Псковской городской Думы по округу №8 Николая Рассадина — провели осмотр административного офиса. В этом время был блокирован въезд на территорию «Псковпищепрома», стражи порядка досматривали въезжающие и выезжающие автомобили. Об этом Псковскому агентству информации сообщил сам бизнесмен.

Он добавил, что сейчас полицейские покинули территорию завода, а он сам намерен направить запрос в прокуратуру с просьбой провести проверку обоснованности действий сотрудников УМВД и сообщить, на основании чьего сообщения была инициирована проверка.

Как сообщил ПАИ источник в штабе кандидата, по предварительным данным некий человек якобы сообщил в полицию, что на заводе хранится часть тиража одной из «подмётных» предвыборных газет.

Отметим, соперниками г-на Рассадина на предстоящих выборах по округу №8 являются Елена Полонская («Единая Россия»), Вера Богунова (КПРФ), Алексей Ракунов («Родина»), Алексей Лазунин (ЛДПР) и Валерий Тихонов («Яблоко»).