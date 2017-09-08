0
17:10
«Чёрная бухгалтерия» кандидата в депутаты гордумы Пскова попала в полицию
12:41
Беспрецедентным назвал количество голосующих в Пскове досрочно Николай Цветков
22:14
В Пскове вновь пытались подкупить избирателей
14:16
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подкупа избирателей в Пскове
12:10
Облизбирком просит организовать дополнительную охрану на отдельных избирательных участках в Псковской области
11:39
Николай Цветков о расследовании случаев подкупа избирателей: Мы не совсем удовлетворены оперативностью работы правоохранительных органов
11:13
Кандидат от КПРФ Дмитрий Богатырев написал в соцсетях об отказе сниматься в пользу кандидата от «Справедливой России»
Еще новости
Политика

На «Псковпищепром» приехала полиция для проверки сообщения о хранении там «подмётных» газет

Сегодня на территорию завода «Псковпищепром» на улице Ипподромной в Пскове прибыли сотрудники полиции органов для проверки по устному сообщению неназванного лица о якобы имевших место на территории законсервированного завода нарушениях избирательного законодательства.

Правоохранители с согласия руководителя предприятия — кандидата в депутаты Псковской городской Думы по округу №8 Николая Рассадина — провели осмотр административного офиса. В этом время был блокирован въезд на территорию «Псковпищепрома», стражи порядка досматривали въезжающие и выезжающие автомобили. Об этом Псковскому агентству информации сообщил сам бизнесмен.

Он добавил, что сейчас полицейские покинули территорию завода, а он сам намерен направить запрос в прокуратуру с просьбой провести проверку обоснованности действий сотрудников УМВД и сообщить, на основании чьего сообщения была инициирована проверка.

Как сообщил ПАИ источник в штабе кандидата, по предварительным данным некий человек якобы сообщил в полицию, что на заводе хранится часть тиража одной из «подмётных» предвыборных газет.

Отметим, соперниками г-на Рассадина на предстоящих выборах по округу №8 являются Елена Полонская («Единая Россия»), Вера Богунова (КПРФ), Алексей Ракунов («Родина»), Алексей Лазунин (ЛДПР) и Валерий Тихонов («Яблоко»).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
«Чёрная бухгалтерия» кандидата в депутаты гордумы Пскова попала в полицию На «Псковпищепром» приехала полиция для проверки сообщения о хранении там «подмётных» газет В день выборов в Псковской области экзитполы пройдут в 4-х муниципалитетах В Псковской области военным окажут содействие в реализации избирательных прав 10 сентября В Пскове у избирательных участков, где наблюдаются аномальные всплески досрочного голосования, дежурит полиция Беспрецедентным назвал количество голосующих в Пскове досрочно Николай Цветков Расследование уголовного дела о подкупе избирателей в Пскове ведет центральный аппарат Следственного комитета По два бюллетеня получат избиратели Псковской области на выборах 10 сентября Председатель облизбиркома призвал псковичей прийти на выборы В Пскове вновь пытались подкупить избирателей
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Чёрная бухгалтерия» кандидата в депутаты гордумы Пскова попала в полицию
08 сентября 2017
«Чёрная бухгалтерия» кандидата в депутаты гордумы Пскова попала в полицию
Беспрецедентным назвал количество голосующих в Пскове досрочно Николай Цветков
08 сентября 2017
Беспрецедентным назвал количество голосующих в Пскове досрочно Николай Цветков 2
В Пскове вновь пытались подкупить избирателей
07 сентября 2017
В Пскове вновь пытались подкупить избирателей 23
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подкупа избирателей в Пскове
07 сентября 2017
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подкупа избирателей в Пскове 13
Облизбирком просит организовать дополнительную охрану на отдельных избирательных участках в Псковской области
07 сентября 2017
Облизбирком просит организовать дополнительную охрану на отдельных избирательных участках в Псковской области 1
Николай Цветков о расследовании случаев подкупа избирателей: Мы не совсем удовлетворены оперативностью работы правоохранительных органов
07 сентября 2017
Николай Цветков о расследовании случаев подкупа избирателей: Мы не совсем удовлетворены оперативностью работы правоохранительных органов 1
Кандидат от КПРФ Дмитрий Богатырев написал в соцсетях об отказе сниматься в пользу кандидата от «Справедливой России»
07 сентября 2017
Кандидат от КПРФ Дмитрий Богатырев написал в соцсетях об отказе сниматься в пользу кандидата от «Справедливой России» 5
Вице-спикеру Псковского областного Собрания предложили заключить договор о продаже голоса
06 сентября 2017
Вице-спикеру Псковского областного Собрания предложили заключить договор о продаже голоса 15

Идет загрузка...