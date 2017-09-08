Андрей Турчак занял четвёртое место в августовском медиарейтинге губернаторов СЗФО

15:33, 08 сентября 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак в медиарейтинге за август 2017 года, составленном компанией «Медиалогия», занял 4-е место по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) и 31-е место в общем списке, поднявшись на три позиции.

На Северо-Западе первое место в августовском рейтинге занял губернатор Калининградской области Антон Алиханов. За ним идут глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и губернатор республики Карелия Артур Парфенчиков.

Про Андрей Турчака система зарегистрировала 3584 сообщений (медиа-индекс – 21 862).