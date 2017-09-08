Телеком-технологии помогают развивать бизнес

15:47, 08 сентября 2017, ПАИ

6 сентября в конференц-зале отеля «Покровский» прошел семинар для представителей бизнеса. Организатором встречи выступила Торгово-промышленная палата Псковской области.

«ТПП – конкурентоспособное бизнес-сообщество, где соблюдается баланс интересов участников, и каждый усиливает свои позиции благодаря партнерству и возможности получать нужные услуги на выгодных условиях. Мы проводим мероприятия, помогающие бизнесу развиваться, находить новых партнеров и рынки сбыта», – отметил президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

Актуальным инструментом продвижения бизнеса является «Бизнес-Навигатор МСП», разработанный АО «Корпорацией МСП». Палате передано право регистрировать субъекты МСП Псковского региона.

«Бизнес-навигатор МСП» поможет начинающим предпринимателям выбрать бизнес по объему инвестиций или из каталога франшиз, рассчитать самостоятельно бизнес-план, найти в аренду помещение, узнать о мерах государственной поддержки и главное привлечь клиентов с помощью собственного сайта, который предприниматель может сам создать в течение 5 минут без программистов и дизайнеров, - добавил Владимир Зубов.

На встрече 6 сентября представители 27 организаций малого и среднего бизнеса рассказали друг другу об особенностях своих предприятий и провели переговоры о возможностях сотрудничества. В частности, «МегаФон» презентовал телеком-сервисы, помогающие налаживать контакты с клиентами и находить новых. Наиболее популярные среди этих услуг – «МегаФон.Таргет» и «8-800».

«Услуга «МегаФон. Таргет» – удобный инструмент для бизнеса, позволяющий «точечно» доставлять информацию. Адресата можно выбирать по географическому положению, полу, возрасту, интересам и другим параметрам. Настроив такую рассылку, можно получить отличный результат и эффективную обратную связь», – прокомментировал руководитель по развитию корпоративного бизнеса Псковского отделения компании «МегаФон» Валерий Петров.

В ходе семинара представители «МегаФона» ответили на многочисленные вопросы предпринимателей и отметили их высокий интерес к дополнительным услугам для корпоративных клиентов. Примечательно, что сервисы, прежде подключаемые преимущественно крупными компаниями (такие, как единый номер в формате 8-800), все более популярны у среднего и малого бизнеса. Реально работающие бизнес-инструменты осваивает все больше руководителей компаний самого разного уровня.