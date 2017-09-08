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Культура

Выставка «Под вашу сень, Михайловские рощи…» откроется 9 сентября в Калужской области

9 сентября в музее-заповеднике «Полотняный Завод» в Калужской области в рамках праздника «Натальин день» — в честь дня ангела и дня рождения (8 сентября 1812 года) Натальи Гончаровой, жены Александра Пушкина — откроется выставка из фондов Государственного музея-заповедника «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева.

Василий Звонцов. Петровское. Усадьба. Главный фасад (1975). Из собрания Пушкинского заповедника.

Выставка называется «Под вашу сень, Михайловские рощи…». Она является частью большого экспозиционного проекта «Очарованный чудом», приуроченного к 100-летию со дня рождения выдающегося русского графика Василия Звонцова, много лет самым активным образом сотрудничавшего с «Михайловским» и даже называвшего псковские пушкинские места своей второй родиной, а себя «придворным художником здешней усадьбы», отметила Л. Токарева.

Выставки и другие события проекта в этом году уже состоялись в Пскове, в Пушкинских Горах и Михайловском, в Санкт-Петербурге, в Больших Вязёмах (Московская область).

В калужскую экспозицию вошло 30 оригинальных работ, выполненных в разной технике (карандаш, уголь, тушь, китайская тушь, акварель, офорт), и представляющих всё пушкинское Михайловское в разные времена года, в разные периоды жизни музея и творчества художника (с 1957-го по 1993-й), а также книги, проиллюстрированные Звонцовым, фондовые фотографии.

Планируется, что выставка «Под вашу сень, Михайловские рощи…» в бывшем имении Гончаровых будет открыта для посетителей до 27 октября.

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