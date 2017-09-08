Выставка «Под вашу сень, Михайловские рощи…» откроется 9 сентября в Калужской области

16:06, 08 сентября 2017, ПАИ

9 сентября в музее-заповеднике «Полотняный Завод» в Калужской области в рамках праздника «Натальин день» — в честь дня ангела и дня рождения (8 сентября 1812 года) Натальи Гончаровой, жены Александра Пушкина — откроется выставка из фондов Государственного музея-заповедника «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева.

Выставка называется «Под вашу сень, Михайловские рощи…». Она является частью большого экспозиционного проекта «Очарованный чудом», приуроченного к 100-летию со дня рождения выдающегося русского графика Василия Звонцова, много лет самым активным образом сотрудничавшего с «Михайловским» и даже называвшего псковские пушкинские места своей второй родиной, а себя «придворным художником здешней усадьбы», отметила Л. Токарева.

Выставки и другие события проекта в этом году уже состоялись в Пскове, в Пушкинских Горах и Михайловском, в Санкт-Петербурге, в Больших Вязёмах (Московская область).

В калужскую экспозицию вошло 30 оригинальных работ, выполненных в разной технике (карандаш, уголь, тушь, китайская тушь, акварель, офорт), и представляющих всё пушкинское Михайловское в разные времена года, в разные периоды жизни музея и творчества художника (с 1957-го по 1993-й), а также книги, проиллюстрированные Звонцовым, фондовые фотографии.

Планируется, что выставка «Под вашу сень, Михайловские рощи…» в бывшем имении Гончаровых будет открыта для посетителей до 27 октября.