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Общество

18-я сельскохозяйственная ярмарка открылась в Пскове

Сегодня, 9 сентября, в Пскове открылась 18-я сельскохозяйственная ярмарка Псковского района. Она пройдет на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте до улицы Некрасова, улице Советской от площади Ленина до пересечения с улицей Детской.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на ярмарке будет представлена мясная и молочная продукция, картофель и овощи, свежая и копчёная рыба, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, саженцы плодовых деревьев и другие товары.

Планируется, что участниками мероприятия станут более 300 сельхозпроизводителей, среди которых крестьянские и фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводы, огородники из Пскова, Псковского, Гдовского, Пушкиногорского районов, а также из Белоруссии. В рамках ярмарки пройдет выставка - благотворительная акция ветеранов производства.

В 13:00 будут подведены итоги ярмарки, после чего для посетителей организуют праздничный концерт.

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