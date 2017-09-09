Изменена схема движения автотранспорта в связи с проведением сельсхозярмарки сегодня в Пскове

10:43, 09 сентября 2017, ПАИ

9 сентября в связи с проведением в Пскове сельскохозяйственной ярмарки с 6:00 до 17:00 будет введено временное прекращение движения автотранспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улицы Советской от улицы Детской до площади Ленина. В качестве объезда определены улицы М. Горького, мост имени 50-летия Октября.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, также с 20:00 8 сентября до 6:00 9 сентября будет запрещена стоянка транспортных средств по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улицы Советской от улицы Детской до площади Ленина, улицы Профсоюзной. Движение общественного транспорта в указанный период будет осуществляться по измененной схеме.

Измененная схема движения общественного транспорта при проведении 18-й сельскохозяйственной ярмарки Псковского района в Пскове:

Автобусы маршрутов №№ 4, 14, 15, 17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице М. Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Кроме того, автобусы маршрута № 1 следуют по улице Л. Поземского, улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 11 следуют с улицы Звездной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 8 из Корытова следуют через площадь Победы, улице Яна Фабрициуса до Вокзала, в обратном направлении по Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, площади Победы, улице Яна Райниса до Корытова.